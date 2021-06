El detenido por la desaparición de Wafaa era compañero de fiestas del presunto asesino de Marta Calvo

Lo han confirmado las amigas de Wafaa Sebbah y también personas cercanas a la familia de la joven desaparecida, David S.O., detenido ayer por la desaparición de la joven de 19 años , conocía a Jorge Ignacio P.J. , presunto asesino de Marta Calvo y de otras dos mujeres . “Los dos se fumaban porros juntos y se iban de vez en cuando de fiesta”, cuenta a NIUS, un vecino que conocía al ahora detenido.

De hecho, los dos principales sospechosos están relacionados con el mundo de las drogas . Jorge Ignacio P.J. estaba en libertad condicional después de ser detenido por tráfico de estupefacientes, mientras que David S.O. también ha sido vinculado con esta práctica.

Como en el caso de Marta Calvo, los investigadores trabajan con la hipótesis de que David S.O., conocido como el Tuvi, asesinó y se deshizo del cuerpo de Wafaa, al igual que supuestamente hizo Jorge Ignacio P.J., que no ha confesado el asesinato, aunque ha reconocido que descuartizó el cuerpo de Marta Calvo y que lo arrojó en varios contenedores, aunque de momento no se ha encontrado ningún resto.