Detenido el hombre que drogó a una camarera para robarle la caja registradora en Barcelona

Acusado de otros tres robos

Robo en la Zona Franca de Barcelona

"Me tiró veneno en el café, me lo tomé y ya no sabía hacer nada, yo escucho 'Lu, ¿me pones un cortado?' pero yo no sabía, y el ladrón parecía que me ayudaba pero no, me estaba robando todo el dinero", explicó la camarera. Además, relata cómo incluso antes de abrir, el hombre esperaba en la puerta y la ayudó a montar la terraza, a pesar de que ella rechazaba su ayuda al no conocerle.