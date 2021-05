Detenidos 9 jóvenes por celebrar una fiesta ilegal en Málaga y mandar a los agentes "a por churros y alcohol"

Los policías locales les solicitaron que depusiesen su actitud y se identificasen , ya que la actividad que estaban realizando conllevaba varias denuncias, entre ellas infracciones a las medidas sanitarias frente al COVID-19 y a la ordenanza municipal de convivencia por ruidos inadmisibles. Sin embargo, en vez de cooperar, todos se negaron a identificarse, volviendo a cerrar de un fuerte portazo entre risas y gritos tales como: "Venga sigamos la fiesta que aquí no pueden entrar" o "van a estar en la puerta hasta que terminemos" , acompañados de palabras soeces.

Los policías, a través de una ventana que había junto a la puerta, los informaron de la obligación de cesar el ruido e identificarse, así como de las repercusiones legales en las que incurrirían en el caso de no hacerlo, a lo que respondieron que les daba igual, que iban a seguir con la fiesta y que no se iban a identificar para pagar las multas.

Los agentes tuvieron que esperar hasta los 8 de la mañana a que salieran



Ante los hechos y la imposibilidad de acceder al inmueble, los policías locales se mantuvieron vigilantes en la puerta a la espera de la salida de los implicados, haciéndolo el primero de ellos una hora después de la llegada de los agentes, sobre las 02.25 horas de la madrugada, manifestando a voces en tono jocoso: "Me he aburrido. Me voy", siendo detenido a su salida por los policías locales.