Detienen a un hombre en Barcelona tras retener a su ex pareja y amenazarla de muerte si no retiraba una denuncia

Llamada de auxilio de la abogada

Fue la abogada de la víctima quien alertó a los Mossos d'Esquadra de que la ex pareja de su cliente, que tenía vigente una orden de alejamiento, le había manifestado vía telefónica que se encontraba con la joven, que llevaba una navaja y que no dudaría en matarla si no se retiraba la denuncia interpuesta contra él.