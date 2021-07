"Es un día oscuro", dolor y repulsa por el crimen de Samuel en Riazor

"Yo gritaba auxilio, por favor, ayudadme que es mi amigo. Hice todo lo posible para salvarlo. Había un montón de gente que yo no sé de dónde salió. Tuve esperanza de que me ayudaran, pero entre tantos hombres yo pensaba que también me podían arrebatar a mí y ya no pude hacer nada más. Corrí detrás de ellos y cuando llegué Samuel ya estaba en el suelo inconsciente, sangrando por la boca. No me lo podía creer. Pedimos que se haga justicia y se sepa quién fue. Que los implicados por favor declaren y cuenten lo que ocurrió", pide entre sollozos Lina.