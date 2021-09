Torres, Rula, Maya y Cleo, los perros muertos en la falsa residencia canina: "Los dejaron sin agua varios días"

Los propietarios de los cuatro animales fallecidos relatan a NIUS la pesadilla vivida por ellos y sus mascotas

Los afectados se han unido para llevar al responsable ante la justicia: "Para que no pueda acercarse a ningún perro en mucho tiempo"r lo que hemos vivido nosotros"uestras mascotas"

Se llamaban Torres, Rula, Maya y Cleo y han muerto deshidratados en una supuesta residencia canina de la localidad madrileña del Álamo durante la ola de calor de mediados de agosto. Sus propietarios han denunciado al encargado de las instalaciones por abandono y maltrato con consecuencia fatal. "Les dejó morir, sin darles agua durante días. Aún no nos explicamos el por qué de una crueldad tan grande", lamentan.

El responsable de los hechos confesó a NIUS su negligencia, reconoció una falta de previsión ante la ola de calor y explicó que el camión que le llevaba el agua no funcionaba y estuvo bajándosela con bidones, pero que "lamentablemente" no fue suficiente. "Todo son mentiras, nada más que mentiras", defiende Carlos, el dueño de Rula, uno de los animales fallecidos. "Entiendo que puedas cometer un error, pero que se te mueran cuatro perros en menos de una semana no tiene explicación alguna".

Carlos fue el que encontró, junto a la policía local, los cadáveres de tres de los animales, incluido uno de los suyos, en la falsa residencia. "Fue tremendo, la imagen no me la quito de la cabeza. Había además otros perros sin agua y sin comida que se llevó una protectora", relata con horror. Estábamos allí porque este individuo me había dicho que además de morirse Rula, mi otro perro, Cocó, y el de mis cuñados,Torres, se habían escapado. Estuvimos seis horas buscándolos sin éxito, y luego resultó que no habían salido de las instalaciones. Entramos con la policía local y allí estaban. Rula ya descompuesta, porque llevaba unos días fallecida, Torres muerto, metido en un agujero que el pobre había hecho buscando algo de fresco, y el otro mío vivo, pero muy débil y con heridas en el cuello por haber estado atado todo el tiempo".

La pesadilla de cuatro muertes evitables

La historia de los cuatro afectados es muy similar. Desde que le entregan los perros la comunicación con el cuidador es muy difícil, cuesta que conteste al teléfono y cuando por fin lo hace les dice que sus animales no están bien y que los va a llevar a un veterinario, que quizás tengan una enfermedad renal o una patología respiratoria o que les ha dado un golpe de calor... pero nunca los lleva al especialista, salvo a uno, a Maya, una beagle que acercó in extremis. "El veterinario nos dijo que cuando llegó estaba totalmente deshidratada, ciega, no podía andar, apenas podía respirar, con la lengua negra, moribunda", dice con angustia Mar, la dueña de Maya. "Nos comentó que para estar en ese estado de los cinco días que estuvo allí, como mucho le dio de beber agua y de comer el primero".

Menos aún tardó en fallecer Cleo, una sharpei de unos conocidos del denunciado. "A nosotros nos la recogió el jueves por la noche y el lunes ya estaba muerta", explica Pamela, la propietaria de este animal. "Lo sabemos porque Carlos, el dueño de Rula, y la policía municipal la encuentran no porque él nos lo dijera. "Además, en nuestro caso hizo desaparecer el cadáver, se lo llevó antes de que los agentes fueran a llevárselo para hacerle la necropsia".

A Pamela aún le cuesta hablar del tema. "Mi marido y yo estuvimos cuatro días sin dormir, es muy difícil de digerir. No podemos dejar de pensar que la llevamos al corredor de la muerte, la pobre sentiría que la habíamos abandonado, que la habíamos dejado morir en aquel lugar siniestro... desde luego que si lo hubiéramos visto no la habríamos dejado allí, ni nosotros ni nadie, pero él se cuidó bien de que ninguno viéramos las instalaciones con mentiras y excusas".

Verónica, la dueña de Torres, está de baja por ansiedad. "Medicándome con pastillas desde que sucedió todo. Es una pesadilla que piensas que a ti no te puede pasar jamás. A mi perro solo le encontraron en el estómago unas ramitas y algún plástico. ¿Cuántos días estuvo sin beber ni comer?. Es tan cruel que cuesta entenderlo, viniendo además de una persona que se hacía llamar a sí mismo profesional...", denuncia con la voz rota.