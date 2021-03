Edwin Tumiri, 'El Protegido' que sobrevivió dos veces: una en el vuelo del Chapecoense y otra en un autobús

21 fallecidos y 30 heridos en el accidente de autobús

"Cuando salí a gatas me senté, vi mi rodilla sangrando. Otra vez no lo puedo creer", dijo Tumiri tras salvarse del peor accidente vial ocurrido en lo que va de año en Bolivia. Era uno de los 51 pasajeros del autobús que perdió el control. 21 personas murieron y 30 resultaron heridas, entre ellas este hombre de 30 años que ha vuelto a despistar a la muerte .

Durante el accidente, Tumiri estaba durmiendo cuando sintió un golpe. "Cuando me desperté la gente estaba gritando, me agarré del asiento delantero y sentí cómo el bus daba vuelcos hasta que llegamos al suelo". Sólo ha sufrido una herida en la rodilla, pero no ha afectado al hueso.