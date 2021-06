Ekain, víctima de una agresión homófoba en Basauri: “Me atacaron al grito de maricón, fuera de aquí"

El joven de 23 años recibió una paliza grupal el pasado domingo de madrugada, que le dejó inconsciente y marcas por todo el cuerpo

La Ertzaintza ha identificado a nueve de los presuntos agresores de entre 18 y 27 años aunque la policia no descarta la participación de al menos una decena en la paliza

Ekain está buscando testigos de lo ocurrido para que los culpables “no salgan libres y que a otros no les pase lo mismo”

Ekain tiene un ojo morado, que oculta bajo las gafas de sol, y moratones por todo el cuerpo. Lesiones que duelen pero menos que "la angustia que llevo por dentro. Cada vez que lo recuerdo o me llama algún familiar no puedo contener las lágrimas”, asegura.

El pasado domingo, hacia las dos de la madrugada, el joven de 23 años estaba hablando con una amiga en una plaza de la de la localidad vizcaína de Basauri, donde suelen reunirse los chicos de su edad, cuando escuchó decir por la espalda: “Qué asco das , maricón de mierda, lárgate de aquí”. “Le respondí que no, que si se le molestaba que se fuera él. Al instante me pegó un puñetazo y perdí el equilibrio. Después sólo recuerdo que me cubrí la cara como pude porque perdí el conocimiento”, afirma.

Ya en el suelo, Ekain siguió recibiendo patadas, golpes y empujones de varios jóvenes que se unieron al primero. “Mis amigos no pudieron hacer nada, estaban en la otra punta y cuando llegaron corriendo había pasado todo. Llamaron a Urgencias y estuve en observación más de cinco horas”, nos cuenta.

“Tengo miedo, ellos saben quién soy, me los puedo cruzar en cualquier momento”

Ekain no puede identificar al resto de los agresores por eso quiere hacer pública su denuncia. “Había mucha gente en el parque que lo vieron y necesito testigos para que me ayuden y esto no quede impune, espera. De momento, la Ertzaintza tiene localizados a nueve de los presuntos agresores con edades comprendidas entre los 18 y 27 años. “Pero eran al menos 13. Me dicen que de Basauri. No los conozco pero ellos ahora a mí sí. Nunca me he metido en problemas y tengo miedo de cruzármelos en la calle”, teme.