Queda en libertad 'El Limonero', el mayor importador de heroína en España, 48 horas después de su detención

Igualmente, el recurrente alegaba no haber tenido acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar su privación de libertad, y la defensa letrada entendía que se había visto sesgado este derecho al desconocer los hechos básicos que se le imputan al investigado, al no haber tenido acceso a esos elementos esenciales de la imputación durante la puesta a disposición judicial y ante la no notificación del auto de prisión, desconociendo tanto los hechos como los fundamentos jurídicos alegados para decretar la privación de libertad investigado.