La empresa que analiza los teléfonos del caso Marta del Castillo: "Tenemos esperanza en encontrarla"

Y sus padres no pierden la esperanza. Tras la emisión de la serie documental '¿Dónde está Marta?', que se emite en Netflix, se arrojan arroja algunas dudas y errores en el caso. La serie revela que en ese momento no se tuvo en cuenta la geolocalización de los teléfonos móviles de los implicados en la muerte de Marta, muy importantes aquella noche. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla hay dado luz verde a que se investigue, y ha entregado a un perito judicial el teléfono de Miguel Carcaño. Aquí es donde entra Lazarus, una empresa de recuperación de datos, ciberriesgo e informática forense que posee expertos y tecnología adecuada para rastrear dónde estaban esos dispositivos móviles la noche de la desaparición. NIUS ha hablado con su director, Manuel Huertas.

Respuesta . Dentro de lo que se puede trasladar, ya que hay un asunto judicial implicado, en efecto, se esta trabajando con algunos dispositivos implicados en aquellos hechos, para los que el tiempo transcurrido no es un factor determinante en lo que a los dispositivos se refiere, ya que estos quedaron incautados y desde entonces no se han utilizado, por lo que los registros están en el mismo estado que quedaron cuando se apagaron por última vez.

R. En realidad, no se trata de clonar los móviles. Si lo pensamos detenidamente, si tenemos problemas para acceder al contenido de un dispositivo y lo clonamos, pasamos de tener un problema a tener dos. En realidad, en lo que se esta trabajando es en realizar una extracción del contenido a bajo nivel, es decir incluyendo la información de los registros a nivel electrónico de toda la actividad del dispositivo, por lo que podríamos tener el histórico de todas las acciones, desde a que hora se enciende o apaga, hasta en que antenas se ha conectado, aunque no se hagan llamadas.

R. En realidad, no. Si el teléfono esta apagado, no interactúa con ninguna antena, pero en cambio, si esta encendido pasan dos cosas, que tenga línea, es decir, que hayamos introducido el pin de nuestra tarjeta, o bien que no, en ambos casos, el teléfono dispone de cobertura. Recordemos el aviso “solo llamadas de emergencia” cualquier teléfono conectado a la red tendría esta cobertura, aunque no tenga tarjeta de ningún operador, y en cualquier caso, si además tiene cobertura dispondrá de registros aunque no se hayan efectuado llamadas o recibido mensajes.