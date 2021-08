El niño 'moroso' de 13 años: condenada una empresa por incluir a un menor en un registro de impagos

Esta historia comienza con una madre a la que un banco abre una cuenta, que no había solicitado, para su hijo, con unas acciones del propio banco. ¿Un regalo?, más bien un dardo envenenado. Porque las acciones no tienen prácticamente valor y las comisiones no solamente se lo comen, sino que acaban generando un saldo negativo de 73,94 euros en la misma. De ahí, la deuda pasa a una empresa de cobro de morosos que incluye a nuestro chaval de 13 años en el registro los que no pagan lo que deben.