Encuentran una bolsa con restos humanos en el río Guadiana a su paso por Mérida

Los hechos ocurrieron sobre las 10:30 horas del pasado miércoles cuando, los empleados de la citada compañía, se toparon con una bolsa cerrada con huesos dentro mientras retiraban plantas invasoras de las aguas del Guadiana. La Policía no ha podido confirmar a NIUS si podrían pertenecer a una o más personas. Sí han podido asegurar que, actualmente, no existe ninguna denuncia por desaparición no resuelta en Mérida. Se sigue estudiando si en toda Extremadura sigue habiendo alguna búsqueda de personas activa, por lo que todas las opciones están abiertas.