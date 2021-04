Endesa había cortado la luz a la vivienda okupada de Girona en la que han muerto dos personas tras un incendio

Mundet ha explicado que no saben quién vivía, ahora, en el piso; que eran personas que no estaban empadronadas ni se habían dirigido a los servicios sociales. Según el alcalde, en ese mismo edificio hay otras ocho viviendas ocupadas que han generado quejas y problemas de convivencia con los vecinos. Además, la compañía eléctrica ha comprobado que el piso no estaba conectado a la luz pública. "Lo que ha pasado hoy es una desgracia, pero era previsible", ha afirmado Mundet ante los medios.