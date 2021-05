Enmascara un accidente en el que murió su acompañante con un incidente doméstico por no tener carnet

De esta forma, la mujer que sufrió graves lesiones, entre ellas un traumatismo craneoencefálico, no fue trasladada inmediatamente a ningún centro médico ni recibió el auxilio, sino que fue llevada a su domicilio, en el municipio de Alicún. No fue hasta horas más tarde, cuando la víctima fue evacuada hasta el centro de salud de Alhama de Almería, donde los médicos de urgencias ya no pudieron hacer nada por su vida.