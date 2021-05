"Esto se venía advirtiendo": la reacción del alcalde de La Línea a los graves altercados

Los altercados tras la muerte de dos personas ahogadas, a las que se relaciona con el narcotráfico, han causado numerosos daños en la ciudad

La situación esta mañana es de tranquilidad

El alcalde pide un plan social para La Línea de la Concepción para evitar nuevos incidentes

José Juan Franco, no lo niega, ha tenido días mejores. Como alcalde de La Línea de la Concepción, dice, ha visto de todo, pero lo de ayer ha sido uno de los momentos más difíciles por los que ha pasado. La muerte de dos personas ahogadas en circunstancias aún por determinar, lanzó a las calles a una multitud que las autoridades relacionan con el narcotráfico. En los disturbios se atacó a las fuerzas de seguridad, se incendió mobiliario urbano, y hasta un restaurante en desuso fue pasto de las llamas. La noche, confirma Juan Franco, ha sido más tranquila, pero la tensión sigue ahí, mientras el alcalde intenta explicarse, y explicar, lo sucedido.

Pregunta: ¿Cuál es el alcance de los daños provocados por los disturbios?

Respuesta: Los daños han sido cuantiosos. Se incendio un restaurante, una torre de vigilancia de playas, un módulo de playa, se han destrozado dos rotondas y se quemaron una quincena de contenedores en esa barriada. Eso por la tarde. Esta noche han ardido alrededor de 10 contenedores en distintos puntos de la ciudad. Lo peor ha sido la quema de buena parte del material que teníamos para la temporada de playas. No es el medio millón que dice un bulo que corre por ahí, pero son daños importantes.

P. ¿Cuál es la situación esta mañana?

R: Conforme se ha hecho la luz del día parece que se han ido calmando un poco los ánimos. En la zona se ha vivido una noche relativamente tranquila. Nada que ver con la tarde, en la que la algarada fue bastante importante. A estas horas de la mañana la información que tengo es que está todo tranquilo.

"No nos vamos a engañar, hay una presión policial tan grande sobre el narcotráfico, que está provocando que el `modus vivendi´ de una parte de la población se corte de raíz"

P: ¿Qué cree que provocó una reacción tan desmesurada por parta de un grupo importante de personas?

R: Muy fácil. Esto se venía advirtiendo. Desde el año 2018, cuando se aprobó el famoso Plan Integral para el Campo de Gibraltar, estamos reivindicando un plan especial para esta ciudad que afronte la cuestión social, cuestión que no se está atendiendo. No tenemos ningún plan de formación. no tenemos ningún plan de empleo, no tenemos, prácticamente, ninguna inversión en infraestructuras. Con motivo de la pandemia, además, parte de la actividad económica normal se ha venido abajo, y por otra parte, no nos vamos a engañar, hay una presión policial tan grande sobre el narcotráfico, que solicito y animo a las fuerzas de seguridad a que continúen con lo que están haciendo, pero que está provocando que el `modus vivendi´ de una parte de la población se corte de raíz, de forma que hay una situación larvada que ante cualquier incidente acaba estallando.

P: ¿Eso explica lo sucedido ayer?

R: Hay una situación larvada que ante cualquier incidente acaba estallando. No quiero con esto comparar, pero en Estados Unidos hay un problema racial que cuando acaban matando al señor de color, en una actuación policial, pues acaba estallando. Pues aquí ha pasado igual, aquí resulta que por un tema, no sabemos que estaban haciendo, ni me pongo a catalogarlo, lo cierto y verdad es que hay dos personas que mueren en el agua. En la barriada se acaba generando una explosión que lo que está haciendo es reflejar ese trasfondo social que no se está atendiendo por las entidades supramunicipales.

P: Los sucesos de ayer no se producen en una persecución policial, los agentes intentaron rescatar a dos personas en peligro....

R: Y se suelta el bulo de que los han dejado ahogarse. Te pongo un ejemplo: en Marbella hay un tiroteo en medio de la calle y no pasa nada. ¿Por qué?: porque no tienen el caldo de cultivo que tengo yo aquí en ciertas barriadas. Estas dos personas mueren, en principio la versión oficial que tengo es la que es y, a partir de ahí, se desata una cólera incontrolada de parte de la población, que no son ni dos ni tres, porque podía haber perfectamente 500 personas en la calle, que acaban generando este altercado.

P: ¿Tiene algún reparo a la actuación policial de ayer?

R: No soy especialista en temas policiales, prefiero no opinar.

"Mientras no haya la más mínima alternativa seguiremos con ese problema aquí"

P: ¿Cree que la presión policial debería disminuir?

R: Yo no voy a pedirle al Estado que deje de perseguir delitos. Al revés, si pueden mandar todavía más medios agradecido, pero lo que está claro es que mientras sigamos presionando a estos señores que sí, que son unos delincuentes, pero que se están buscando la vida -no estoy justificándolos- , mientras no haya la más mínima alternativa, que no la hay, porque somos el municipio español con mayor nivel de paro, mientras Marruecos siga estando a 20 kilómetros produciendo hachís, y la gente lo siga fumando, seguiremos con ese problema aquí.

P: ¿Puede volver a ocurrir algo como lo de ayer?

R. Esto que ha pasado hoy no descarto que se repita