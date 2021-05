Marta, denunciada por una vecina porque su hijo con discapacidad hace "mucho" ruido: "¿Qué sociedad es esta?"

La vecina llamó a la policía porque las risas y gritos del niño, que estaba viendo una película, "perturbaban su paz"

Marta, indignada, decidió contarlo en Twitter y en apenas unas horas la historia se había hecho viral

Esta madre relata ahora a NIUS lo sucedido: "Me dijo tu hijo y tú me importáis una mierda"

Como muchas tardes, Edu salió esta semana al jardín de su casa a distraerse un rato. "Desde el confinamiento ha tomado esa costumbre", cuenta a NIUS su madre, Marta Reyes. "Le gusta sentarse allí y mirar la calle, saludar de lejos a la gente que pasa, cantar, bailar o ver películas en su móvil".

Edu es un niño especial. Sufre esclerosis tuberosa -una enfermedad genética poco frecuente que produce tumores en algunos órganos del cuerpo y discapacidad intelectual-. "Tiene 15 años, pero es como un pequeño de dos atrapado en un cuerpo de un gigante", reconoce Marta.

Este lunes Edu estaba viendo en su jardín Up, una de sus películas de Disney favoritas y se reía a carcajadas con sus escenas preferidas. Su madre, teletrabajando, le miraba desde dentro. Fue entonces cuando sucedió. "De repente ví que llegaba un coche de policía. Los agentes se acercaron a la valla de mi casa y se quedaron escuchando y observando a mi hijo. Luego se dirigieron a casa de mi vecina", cuenta.

Marta intuyó lo que estaba pasando. La policía se lo confirmó minutos después. "Mi vecina les había llamado porque mi hijo le molestaba. Se quejaba de que hacía mucho ruido, de que además era agresivo y de que les perturbaba la paz", relata. "Los agentes fueron muy cordiales, muy amables, me dijeron que se oía un poquito el móvil, pero que eran las 17.30 de la tarde, que el niño estaba en su casa y que no hacía daño a nadie, y se marcharon".

No era la primera queja que Marta recibía de su vecina. "Hace un mes o así recibí un whatsapp quejándose de que mi hijo chillaba, la semana pasada me llamó al telefonillo para lo mismo y ya fue el lunes cuando decidió mandarme a la policía. Todas las veces le he pedido disculpas, le he rogado que entienda las circunstancias especiales de Edu, pero no quiere escuchar", lamenta. "¿Qué clase de sociedad es esta?".

"Tú y tu hijo me importáis una mierda"

"Edu no sabe controlar sus impulsos y cuando se sobreexcita ríe más alto de lo normal o incluso grita, yo entiendo que puede ser molesto", señala Marta, "por eso, tras irse la policía, fui a pedirle perdón, le dije que intentaría minimizar las molestias, pero que mi hijo iba a seguir saliendo al jardín de casa a horas normales. También que no servía de nada que me enviara las fuerzas de seguridad porque mi hijo no está cometiendo ningún delito", subraya.

"Su contestación es la que me dejó helada", recuerda aún incrédula Marta. "Me respondió que la policía quizás no pudiera hacer nada de momento pero añadió: "Solo me tengo que sentar a esperar a que tu hijo de un problema", relata. "¿Qué fue eso? ¿Una amenaza?¿Qué piensa hacer? ¿Por qué tengo que vivir con miedo esperando el siguiente paso de esta persona?, se pregunta.

"Mi hijo sufre brotes violentos en algunas ocasiones, pero son siempre en casa, contra mi, que soy la que intento controlarle, jamás ha sido agresivo con nadie fuera, al revés, es muy cariñoso con todo el mundo, no puedo entender cómo alguien puede tener un corazón así", lamenta. "Es duro ver que una persona que ha visto crecer a tu hijo, que sabe de su problema, no tenga ni una pizca de empatía, comenta con tristeza esta madre. "Me dio que me fuera, que dejara de molestarla, que mi hijo y yo le importábamos una mierda".

La rabia y la desesperación le llevan a contarlo en Twitter

"Fue un impulso", explica Marta. "Sentí tanta impotencia, tanta pena, frustración y rabia que tuve la necesidad de compartirlo, así que entre lloros empecé a escribir los tuits". Lo que no esperaba esta madre era que su testimonio fuera a hacerse viral.

"Pensé que recibiría mensajes de apoyo de un puñado de amigos, pero cuando me levanté al día siguiente tenía 200.000 likes y miles de mensajes de solidaridad", comenta emocionada.

"Todo esto me ha desbordado, me siento muy abrumada, pero si sirve para visibilizar la situación de estos niños especiales, de sus familias, las dificultades a las que todos nos enfrentamos cada día habrá merecido la pena", sostiene Marta.