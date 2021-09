La estafa del colchón: llaman para limpiarlo con ozono y cobran el servicio a precios desorbitados

Con ozono y luz ultravioleta . Así es la limpieza con la que se ofrece la desinfección del colchón de la cama y que, en realidad, esconde una estafa . Este tipo de llamadas telefónicas ya se han detectado en varias ciudades del país y las fuerzas de seguridad alertan a la ciudadanía de que se mantengan en alerta para no caer en la trampa . Sus destinatarios son, principalmente, personas mayores que viven solas .

Una vez desplazado un presunto técnico hasta el domicilio tras obtener la información necesaria para presenciarse, empiezan a embaucar a las víctimas aprovechándose de su bondad y de su ingenuidad. Tras enredar al propietario, intentan cobrarle un precio abusivo o un precio que no se corresponde con lo ofrecido.

Para evitar cualquier tipo de engaño, el principal consejo es no creerse ningún servicio gratuito. La policía recomienda no permitir la entrada en el hogar a ninguna persona desconocida y no dejarse engañar por ofertas por muy suculentas o atractivas que se presenten.