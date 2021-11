"Estamos muy dolidos": la familia del asesino de Lardero se solidariza con la de Álex

"Estamos muy dolidos. Nos solidarizamos con la familia de ese niño . Somos dos familias rotas . Nosotros no podemos decir nada ahora mismo. Nunca es bueno hablar en caliente ". Son palabras de Jesús , el hermano menor de l presunto asesino de Álex -el niño de nueve años asesinado en Lardero (La Rioja- . Nius ha hablado con él. Tiene 47 años y es muy religioso .

También pasó unos años en la cárcel de Logroño por robo y violencia de género . Consiguió reinsertarse con ayuda de la Asociación Camino de Fe y Esperanza , una ONG que trabaja con los reclusos cuando salen de permiso o cumplen condena, en aquellos casos que no disponen de un entorno que avale su rehabilitación en la calle.

"El tiempo lo pone todo en su sitio. Yo no tengo nada que ver. No tenemos ningún contacto. Somos muy diferentes. Lo mío es otra historia distinta", apunta. Después de salir del centro penitenciario estuvo trabajando en una bodega. No hay constancia de que haya reincidido en sus delitos.