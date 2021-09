Esteban Ibarra tras una agresión homófoba en Madrid: "deben investigar el nivel de fanatismo de estas bandas"

El chico de 20 años es español. No puede identificar a los autores porque llevaban la cara tapada e iban encapuchados . Estaba muy aturdido y aún se encuentra muy afectado. Todos vestían de negro. Ocurrió el domingo a las 17:20 horas en Malasaña, una zona muy concurrida a esa hora.

Esteban Ibarra es el presidente de la asociación Movimiento Contra la Intolerancia . "Todo hace pensar que se trató de una acción organizada y planificada . Posiblemente le estaban esperando . A mí me llama la atención la mención al anticristo . Me recuerda a las bandas neonazis de los 90 , relacionadas con rituales satánicos ", explica a NIUS este experto.

"Los investigadores deben analizar la naturaleza y el origen de estas bandas. Pueden haber cometido un delito de odio , contemplado en el artículo 515.4 del Código Penal. Estos grupos pueden resultar muy peligrosos si no se los desmonta a tiempo. Los miembros suelen ser personas muy jóvenes. Si sus actividades perduran en el tiempo entonces se trataría de una asociación ilícita ", señala Ibarra, que durante décadas se ha personado como acusación particular en los procedimientos que han permitido ilegalizar algunos de los grupos ultras más peligrosos de España.

Cree que la Fiscalía debería analizar más estas corrientes y su forma de captación a través de las redes sociales en la actualidad. "Los tribunales no suelen hacer distinción en estos delitos. Tienen que profundizar cuando preguntan a los acusados para obtener información de lo que está ocurriendo. No solo deben condenarles por estas agresiones. También hay que analizar si estas bandas tienen un cabecilla, sus conexiones en la red con otros grupos o su nivel de fanatismo, por ejemplo. Esto no es reconducible. Los investigadores tienen que indagar para determinar si hay asociación ilícita, un delito sancionado en el artículo 515.4 del Código Penal. Durante la pandemia han configurado un subsuelo que se está alimentando en Twitter o Facebook. Incluso tienen conexiones encriptadas para comunicarse entre ellos", señala.