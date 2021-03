La maniobra que causó el caos en el canal de Suez: "En el mar no se puede echar el freno de mano"

"El práctico es el que conoce el canal realmente", explica a NIUS José Arrojo, Secretario General del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante. "El capitán no pierde el mando del buque nunca, pero el práctico es el que va dando las instrucciones . El capitán va en el puente transmitiendo esas instrucciones del práctico a la persona que está a cargo de la navegación".

Una rutina que el pasado martes devino en un accidente extraordinario , cuando el `Ever Given´ , de bandera panameña, entró en el canal en medio de una tormenta de arena y de fuertes vientos.

"Si las condiciones hubieran sido imposibles para la navegación el canal habría sido cerrado, y si hubieran empeorado repentinamente, pienso que habrían afectado a más de un barco" cuenta a NIUS un practico de un puerto español. " En Suez se navega en convoy , si realmente la causa fuera únicamente la tormenta de arena, también habría afectado a alguno de los otros barcos que iban en el convoy. Yo me inclino a pensar que ha tenido que haber algo más, una pérdida de gobierno, un despiste, o una racha repentina de viento que no hayan acertado a corregir".

"En el mar no hay freno de mano ". Es la respuesta que dan muchos marinos mercantes cuando se les pregunta por qué no se ha podido detener una maniobra. Los barcos se mueven en un fluido, y cuanto más mayor es desplazamiento, mayores son las inercias con las que se manejan, y más difícil corregir cualquier incidente.

"Un barco con las 250.000 toneladas del `Ever Giden´ ,navegando a unos seis nudos no te puedes permitir que coja la más mínima inercia. Tienes muy poco margen", asegura el práctico contactado por NIUS. "Son maniobras de muchísimo control. A nada que se te vaya un poco, como no te adelantes al movimiento que está cogiendo, pinchas".