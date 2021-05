La familia de Marta del Castillo no se rinde: recurrirá el nuevo archivo de la causa contra el hermano de Carcaño

En una rueda de prensa celebrada este martes, Antonio del Castillo, padre de Marta, ha afirmado que la intención de la familia es "recurrir y recurrir hasta llegar al final" porque "todo el mundo sabe que Carcaño solo no lo pudo hacer". Esta decisión de la familia está motivada en el hecho de que, por segunda vez, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, haya desestimado el recurso de reforma contra el archivo de la citada causa del hermano de Carcaño, reabierta en 2020, al entender que "no ha lugar".

En este sentido, Antonio del Castillo ha esgrimido la autorización de Miguel Carcaño para que "se analizara toda la documentación" correspondiente a esa hipoteca. "Demostramos que -Carcaño- decía la verdad en cuanto al motivo de la discusión con su hermano. El juez dice que es cosa juzgada. Sin embargo, no se le está acusando por encubrimiento sino por homicidio o asesinato ", ha añadido.

"El juez, tanto aludir a sentencias anteriores, está evitando tener que hacer el trabajo que no hizo la Policía anteriormente. No ha querido tirar de este hilo", ha asegurado el padre de Marta. "El grupo de Homicidios ha hecho un gran trabajo. La hipoteca se hizo con papeles falsos y se cometieron delitos, entre ellos estafa, pero han prescrito. No ha querido hacer un careo entre los hermanos".