El toque de queda dispara las celebraciones en domicilios en Cantabria

Aunque la cifra no parezca a priori muy desorbitada, sí que lo es si la comparamos con las tres viviendas intervenidas el fin de semana anterior o las dos de primeros de julio. Además, según fuentes de la Policía Local de Santander, durante los mismos días del verano pasado, se denunció únicamente a dos responsables de viviendas.

¿Y qué ocurre con el anterior toque de queda? Esta claro que el calor veraniego no hace más que aumentar las ganas de fiesta de los cántabros, ya que durante el pasado mes de noviembre, cuando el toque de queda llevaba sólo un par de fines de semana en vigor, las viviendas intervenidas en Santander rondaban las 3 entre el viernes y el domingo.

Pero esto no ocurre sólo en Santander. En Laredo también se ha "notado" ese aumento de las fiestas ilegales. "Las intervenciones no son iguales a otros fines de semana de verano", recalca Juan Carlos Veci, jefe de la Policía Local de Laredo. El pasado fin de semana los agentes de esta localidad cántabra tuvieron que intervenir una celebración con ocho personas en un domicilio, algo que en las semanas anteriores no había ocurrido.