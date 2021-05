Piden cuatro años de cárcel para el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif por el accidente de Angrois

Atribuye al maquinista una "conversación extensa y relativa a una circunstancia que no implicaba urgencia", motivo por el que inició tarde el frenado antes de la curva. Pero considera que el Adif y el que era director de Seguridad, Andrés Cortabitarte, “tenía el deber de gestionar y mitigar los riesgos por exceso de velocidad no cubiertos por el propio sistema de protección de la línea y del tren. En definitiva tenía que garantizar que la línea era segura. No lo era”.