Gabriel, acusado de asesinar a sus hijos en Godella: “Buscaba a los niños y me encontré con la sangre en la piscina”

Una sesión, en la que Gabriel ha vuelto a mostrar por momentos su cara más desafiante, visiblemente alterado y replicando al fiscal, como cuando el representante del ministerio público, ha tratado de demostrar que él quiso mantener un vis a vis con su ex pareja. Unos hechos que ha negado, asegurando que se negó a tener un encuentro cuando ella solicitó verle. “En la cárcel le dije al psicólogo que no quería más cartas. María me decía que quería casarse conmigo, que quería volver a tener familia. No podía más por mi estado psicológico”, ha explicado.