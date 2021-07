Tomás Gimeno se acobardó y por eso volvió a puerto tras arrojar a sus hijas al mar, según el portavoz de la familia

"Entonces comenzó a preocuparse. A las 22:10 fue a la Guardia Civil y volvió a llamarle en presencia de un agente. Conectó el sistema de ‘manos libres’ y, ante las indicaciones del miembro del Cuerpo de que devolviera las niñas a su madre, contestó que ningún guardia le iba a ordenar lo que tenía que hacer, y pidió que le dejaran en paz. Después hizo algo que no encaja . A las 23:00 volvió al puerto. Creemos que fue algo improvisado, porque podía estar esperándole Beatriz con la Guardia Civil . Una patrulla costera le dio el alto por infringir el toque de queda y registró la embarcación, pero no encontraron nada. Tras la inspección, le ordenaron amarrarla y le impusieron una sanción".

Gimeno no fue detenido en ese momento porque la Guardia Civil del Mar no tenía constancia de que sus compañeros de tierra ya estaban buscando a Tomás. Sin embargo, relata Amills, el hecho de que lo pararan cuando volvía al puerto "fue determinante para que decidiera suicidarse. En ese momento fue consciente de que no podría escapar, y su ego no le permitía que la sociedad le señalara como un asesino".