Un golpe de mar pudo ser la causa del naufragio en Canadá, que busca a los marineros en aguas gélidas

Las familias de los marineros hallados con vida están aliviadas. Sara y Gloria han vivido con tensión las últimas horas. La primera es novia de Eduardo, uno de los tripulantes vivos. En el mismo estado de nervios estaba Gloria, la madre del chico y hermana de otro superviviente que iba en el barco. "Me hundí", recuerda Sara cuando le dijeron que solo había tres supervivientes. "Me he quedado tranquila porque lo tengo vivo", explica Gloria.