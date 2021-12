Un grupo de jóvenes agrede en Pamplona al hijo de diputado de Na+ García Adanero

La pareja fue abordada inicialmente por un grupo de 4 ó 5 jóvenes que les pidió dinero, a lo que contestaron que no tenían. Entonces aparecieron en el lugar varios jóvenes más que sujetaron a la chica y propinaron una paliza al hijo del diputado .

El menor fue atendido en urgencias con la nariz y un pómulo rotos y contusiones por el cuerpo y ya se encuentra en casa, ha indicado García Adanero, quien ha apuntado que, por la descripción que ha dado su hijo, parece que los agresores " no son nacionales ".

García Adanero ha comentado a Efe en ese sentido que "me he enterado de que no es el primero, de que debe haber un grupo de personas que se dedican a pegar, incluso sin mediar robo".