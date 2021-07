La Guardia Civil incrementa la vigilancia en zonas de baño y embarcaciones de recreo

Muchas zonas que estaban habilitadas han quedado clausuradas al no poder garantizarse el cumplimiento de las medidas sanitarias. En otras los aforos están limitados, como en la Playa de La Concha de San Sebastián, por eso algunos se arriesgan a buscar otros lugares apartados.

"Este verano están saliendo todos de golpe. Muchos llevan dos años sin sacar el barco, no tienen seguro , ni han hecho ningún mantenimiento durante estos meses, van con las revisiones caducadas, sin los chalecos homologados", cuenta a NIUS un Comandante del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que prefiere mantener el anonimato.

Cuentan con un dron del Equipo Pegaso -especialistas en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional-. En los últimos días han levantado 38 actas de denuncia por diversas infracciones relacionadas con la normativa sobre uso y gobierno de lanchas de recreo, "la mayoría por falta de la preceptiva autorización para la navegación de la Confederación Hidrográfica del Tajo y no presentar la habilitación correspondiente para el gobierno de embarcaciones", explican.

Una de las infracciones más frecuentes es la falta de documentación necesaria. "van sin título , conduciendo embarcaciones para las que no están autorizados, sin los certificados .

Otra de las infracciones que más se cometen es navegar en zonas no balizadas, no cumplir las medidas de seguridad o no respetar la distancia con los bañistas. En ríos o pantanos -las llamadas aguas continentales-, las comunidades autónomas asumen las competencias de navegación y rigen la normativa.