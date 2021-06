La Guardia Civil denuncia a los integrantes de la comuna nudista 'Familia Arcoíris' de La Rioja

Además, se les acusa de incumplir la normas anti covid al no usar mascarilla y no mantener la distancia social. La presencia de menores en la acampada ilegal también motivó su comunicación a los Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, no solo por un tema de escolarización, sino también por las “pésimas condiciones higiénicas sanitarias y de salubridad” en las que se encuentran.