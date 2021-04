La Guardia Civil irrumpe en la grabación de una serie al confundirla con el atraco a un ayuntamiento de Valencia

Una terrible confusión

Los responsables de la producción habían solicitado al alcalde de la localidad la autorización para grabar la escena. Sin embargo, la confusión se produjo debido a que el regidor no comunicó a la policía, ni a la Guardia Civil que se iba a realizar la grabación. “Ha sido un error mío. Somos un ayuntamiento muy abierto y vino un chico a decirme que quería rodar un documental y le dije que sí. No me dijo, ni le pregunté de que iba”, lamenta, José Vicente Alemany, alcalde de Alginet, que ha pedido perdón a las fuerzas de seguridad y ha asegurado que "me he sentido muy solo ante tanta repercusión".