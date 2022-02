Guerra abierta entre bandas latinas en las redes: sus códigos y sus símbolos

Durante la pandemia las bandas latinas han evolucionado y han dado un salto trascendental a internet . Al no poder estar en las calles , han trasladado parte de su actividad a la red . La música drill les sirve para darse a conocer y hacer propaganda , al estilo hitleriano. También para captar a nuevos miembros con los que engrosar sus filas y sus arcas . Lanzan mensajes a sus rivales cargados de amenazas, una provocación constante . Luchan por el control del territorio y ahora por hacerse virales. Sus integrantes suelen ser jóvenes y saben bien cómo funcionan las redes sociales.

No solo hay chicos en estas bandas. En los distritos madrileños de Villaverde y Vallecas la Policía Nacional desmanteló a finales de noviembre una trama que prostituía a menores de edad y las utilizaba como correos de la droga , en la denominada 'Operación Sana' . 37 personas fueron detenidas, entre ellas algunas mujeres que reclutaban a las niñas o ejercían como proxenetas en narcopisos . Algunos de los arrestados quedaron en libertad y ya han vuelto a las redes. Ellos artistas como Symol Fyly o Lil Pibi , vinculados a los DDP.

Estas bandas también tienen en común sus objetivos: controlar el territorio, acabar con sus enemigos y aumentar sus ingresos económicos. No les importa matar a una persona o provocarle graves lesiones, incluso si son miembros de su grupo, si se sienten traicionados. Dejan su firma. Estos pandilleros no son conscientes del riesgo que supone formar parte de estos grupos. Se juegan la vida si se encuentran con sus adversarios o si deciden abandonarles porque la realidad no cumple con sus expectativas.