La hermana de Manuela Chavero, al asesino confeso en la reconstrucción del crimen: "Cuenta la verdad"

La reconstrucción

Una hora después, la comitiva judicial ha salido de la vivienda y ha caminado hasta la casa de Chavero. "¡Cuenta la verdad, si tuviste valor de hacerle eso a una mujer. Nos has destrozado la vida y tu pueblo no te quiere porque has hecho eso. Eso no se hace, canalla, asesino, lo vas a pagar!", gritaba emocionada Emilia, hermana de la fallecida.