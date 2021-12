‘La hermandad del Mal’: la disección literaria del descuartizador de Majadahonda

La Hermandad del Mal, publicado dentro del sello Sin Ficción, es el fruto de ese trabajo, un libro donde el atroz crimen sirve a la reportera para abordar el problema de la salud mental y la integración para las personas que sufren diagnósticos como la esquizofrenia paranoide. En el caso de Hernández Vega, su principal delirio era que una “hermandad” a la que decía pertenecer le perseguía día y noche. Por eso vivía obsesionado con dos letras: ER, la representación que su mente enferma hacía de Dios. “Bruno ¿sabes que estás enfermo, verdad?”. La pregunta de la periodista con un cristal de por medio tuvo una respuesta tan esperada como desalentadora. “No, no lo estoy. Estoy medicado a la fuerza. Se equivocaron. Prefería que me encerraran en una celda de aislamiento y no me medicaran”. Así, reconoce el asesino, su mente funciona a pleno rendimiento, aunque vuelvan los fantasmas.