El hombre de 95 años acusado de asesinar a su mujer enferma de Alzheimer: "Me enloqueció verla así"

El hombre de unos 95 años de edad acusado de asesinar de 46 puñaladas a su mujer de 86 años, enferma de Alhzeimer, el 29 noviembre de 2019 en la localidad cordobesa de Iznájar ha declarado este martes en el juicio con jurado que cometió los hechos "por amor" tras admitir que la enfermedad que sufría ella lo "destrozó". "Me enloqueció verla en esa situación" , ha subrayado.

El hombre ha relatado que no sabe qué le pasó a él para llegar a asesinarla , a la vez que ha afirmado que quiso terminar con su vida tras hacerlo con la de su mujer, porque "sin ella la vida no tiene sentido".

"La quería con locura", ha manifestado el hombre, destacando que los 61 años de convivencia fueron "maravillosos y felices", pero "la enfermedad maldita me destrozó". Así, visiblemente emocionado, se ha confesado "culpable de los hechos".

Mientras, sus hijas, que se han lanzado besos con su padre, entre lágrimas, han pedido que no sea considerado un caso de violencia de género, sino "un acto de compasión", porque su progenitor "no quería ver sufrir" a su madre, al tiempo que han valorado la relación de matrimonio, en la que eran "uña y carne". Ninguna está personada en la causa.

Una de ellas, quien estuvo con ambos en la casa cuando ocurrió el crimen , ha comentado que en el momento de los hechos él estaba con tratamiento de pastillas y "alguna vez ha estado depresivo" . También ha precisado que su madre presentaba "Alzheimer en estado avanzado", de hecho le habían concedido la ayuda a domicilio, aunque en aquellas fechas no se había hecho efectiva.

Asimismo, ha indicado que la mujer padecía Alzheimer y "estaba en una cama sin posibilidad de moverse", de manera que "en su desesperación decidió acabar con la vida de ella, pero también quería quitarse su vida" , algo que no logró, ha apuntado el abogado, para defender la aplicación de atenuantes para que "los años que le quedan de vida le sean lo más pasajeros posibles".

De igual modo, ha insistido en que "en ningún momento hubo un entorno machista", por lo que "no hay nada que se pueda encuadrar en ese ámbito", a lo que ha agregado que "la única salida que vio ante la situación era esa". Ha destacado que la relación del padre y sus hijas es "cordial", de forma que ha pedido que le apliquen "una serie de atenuantes para que la pena sea la menor posible" al contar con 95 años de edad, de los que lleva en prisión desde noviembre de 2019.

Piden 24 años de cárcel

Mientras, la fiscal del caso ha expuesto que el procesado "nunca ha negado los hechos", al tiempo que ha indicado que su esposa "no tenía posibilidad de defenderse y oponerse a las puñaladas", por lo que "los hechos son muy claros", y ha remarcado que "no sólo utilizó el cuchillo varias veces, sino que presionaba la boca para que no pidiera auxilio y sin posibilidad de defenderse". En el caso también está personada la Junta por la consideración de caso mortal de violencia de género.