Incendio de contenedores en Bilbao: “Gracias a los bomberos el fuego no ha alcanzado a una residencia"

El primero se producía en torno a las 5 horas en la calle Xemperlar tras el incendio de tres a contenedores y un coche estacionado. Las grandes llamas alcanzaron varios metros de altura ennegreciendo la fachada del edificio contiguo que alberga una residencia de ancianos. “Me he despertado para ir a trabajar y el olor a humo inundaba toda mi casa. Al salir me he encontrado con el incendio y he llamado a emergencias. Menos mal que los bomberos han llegado pronto porque era impresionante y temíamos por la residencia”, cuenta a NIUS Mikel, testigo del ocurrido.