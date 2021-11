Ingresa en prisión el presunto violador de una menor en Valencia a la que conoció por Instagram

Pero exige que la acción sea cometida con dolo , es decir, sabiendo de antemano que la otra persona es menor de la edad referida. Cabe la posibilidad que quien cometa el delito actúe desconociendo la edad de la víctima. En varias sentencias judiciales los acusados han quedado absueltos al no poder acreditar suficientemente que supiera la verdadera edad de la menor, dando prioridad al derecho fundamental a la presunción de inocencia . Son los letrados de las acusaciones a quienes corresponde en estos casos acreditarlo.

Instagram permite abrir una cuenta a los usuarios mayores de 14 años en España. Es el límite mínimo que establece para asegurar su protección , pero no impide que niños menores de esa edad creen perfiles o los utilicen. La compañía va implementando herramientas para detectarlos. La primera barrera es la llamada 'pantalla de edad' , donde pide la fecha de nacimiento. La aplicación rechaza a los que no cumplen este requisito pero se puede cambiar la edad.

Los adolescentes se esfuerzan por mantener sus perfiles al día y sienten la presión de colgar fotografías o vídeos para generar una determinada imagen de sí mismos . Esto puede generar grandes problemas, por ejemplo a la hora de entablar nuevas relaciones , en las que pueden ocultarse o manipularse determinados detalles o generar una falsa percepción de uno mismo. Hay casos en los que los padres no saben con quién hablan sus hijos o el tipo de material que cuelgan en la nube.

La reforma del Código Penal la elevó a los 16 años. Si un mayor de edad mantiene relaciones sexuales con un niño más pequeño se tipifica como un hecho delictivo. Cuando se trate de relaciones consentidas, con una persona próxima por edad y grado de desarrollo o madurez se considera que no hay abuso sexual de ningún tipo y se excluye la responsabilidad penal. De este modo la protección de la indemnidad sexual decae en favor de la libertad sexual y la presunción de la incapacidad del menor de 16 años para permitirlo ya no es irrebatible .

No puede haber consentimiento en ninguno de los siguientes supuestos:

• Si la persona sobre la que se comete el abuso sexual se encuentra privada de sentido. Por ejemplo, si la víctima está dormida, inconsciente, drogada o en estado de embriaguez no podrá otorgar consentimiento libre. • Si la persona padece un trastorno mental. • Cuando el agresor utiliza alguna droga o sustancia para anular la voluntad de la víctima. • Cuando el agresor obtiene el consentimiento de la víctima prevaliéndose de una situación de superioridad.

El consentimiento válidamente prestado da a las personas mayores de 16 años la posibilidad de poder elegir la opción sexual de su preferencia, así como a la persona con la que quiere ejercerla o rechazar proposiciones no deseadas. No así con los menores de esa edad. La ley establece además que la mera existencia de un enamoramiento o una relación sentimental no tiene por qué presuponer un consentimiento sexual.