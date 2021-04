Inspeccionan la casa del padre de las dos niñas desaparecidas en Tenerife en busca de pistas

El padre ya había sido detenido en varias ocasiones por hechos violentos, como peleas con sus familiares o en los bares. También por varios robos y acumulaba numerosas sanciones por infracciones de tráfico. Su exmujer y madre de las pequeñas también fue a denunciarle por insultos en diciembre de 2020 aunque finalmente no lo hizo por miedo a que fuera arrestado. Hace apenas un mes manifestó a los agentes de la EMUME que se encargaban del seguimiento del caso que estos episodios de malos tratos ya habían cesado y el juez no decretó ninguna medida de protección.

Beatriz -la madre de las menores- sigue las tareas de cerca, pendiente en todo momento del teléfono por si recibiera una respuesta. NIUS ha podido hablar con ella pero no quiere hacer declaraciones a la prensa. Toda la familia se encuentra muy afligida aunque no pierden la esperanza de encontrar a las niñas.

Las pruebas

A las nueve y media de la noche, el controlador nocturno del puerto abrió la barrera a Tomás. El paso solo está autorizado para los usuarios y quedó registrado. Las cámaras de seguridad también le grabaron. "Estaba descargando unos bolsos y equipaje de su coche y los metió en la embarcación. Después salió a navegar y regresó dos horas más tarde. Estaba nervioso porque quería poner a cargar su teléfono móvil. Entonces se marchó a una gasolinera cercana. Sobre las 23:30 regresó y quería echarse al mar cuanto antes. Le avisamos que a esa hora no era aconsejable salir y que además había rebasado el toque de queda, que es a las 23:00 horas, pero no podemos impedírlo y salió", explicaba el capitán Enrique Alonso a la Guardia Civil.



Durante la noche la pareja habló varias veces por teléfono. Tomás le dijo a Beatriz que no volvería a ver a sus hijas pero luego la tranquilizó. La última llamada fue a la una de la madrugada. Siete horas después la mujer se presentó en el cuartel del instituto armado. Algunos amigos y familiares le habían contado que su expareja les había estado envíado mensajes de despedida, por lo que todo hace pensar que pudo suicidarse.