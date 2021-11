"He intentado reanimarle": la reacción del presunto asesino de Lardero cuando le sorprendieron deshaciéndose del cuerpo

"Me lo he encontrado aquí y he intentado reanimarle", son las únicas palabras que ha dicho Francisco Javier Almeida Castro sobre el asesinato de Álex. Se lo contó a un vecino que le descubrió en segundo piso con el cuerpo del niño en los brazos. El vivía en el tercero. En la puerta del ascensor estaba la peluca que llevaba puesta el pequeño de nueve años cuando desapareció, apenas media hora antes. Iba disfrazado de la niña del Exorcista para la fiesta de halloween.