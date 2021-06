Abordan un velero con una tonelada de cocaína de una red dirigida desde prisión por un exmilitar británico

Si algo va bien, no lo toques. Si va mal, no sigas por el mismo camino. Tan sencillo como eso. Pero hay quien no se entera o, quien enterándose, decide doblar la apuesta. Y esa apuesta, en el caso que nos ocupa son, ni más ni menos que 1.000 kilos de cocaína. Al frente de la operación, un ciudadano británico, ex miembro de la Royal Navy, detenido en mayo como cabecilla de una red a la que se le incautaron dos alijos de 1.000 y 600 kilos de hachís.