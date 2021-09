Investigan si los agresores de la subdirectora de la cárcel de Villena son funcionarios de la propia prisión

Instituciones Penitenciarias, por su parte, ha remitido un comunicado en el que c ondena rotundamente la agresión a la funcionaria, que había recibido amenazas similares en su móvil a raíz de la investigación interna abierta a esos funcionarios y que la responsable había puesto en conocimiento de sus superiores.

Esas imágenes contradicen la versión que el colectivo de funcionarios "Tu abandono me puede matar" trasladó en un comunicado en el que señalaban que tres funcionarios habían acabado en el hospital con lesiones en ojo, frente, pómulos y antebrazo al intentar repeler los golpes con un escoba de un "interno magrebí de unos 30 años que ha protagonizado numerosos altercados y agresiones".

Estas grabaciones se incorporan a la causa que investiga un juzgado de guardia en Villena desde el 24 de agosto, fecha en la que la subdirectora recibió la primera amenaza en un grupo de WhatsApp de la asociación "Tu abandono me puede matar" de A Coruña liderado por Marcial González.

"Nos ha dicho Marcial que no coges el teléfono. Ya vemos que te has posicionado y de qué lado, así que no tendremos miramientos contigo. Vamos a por tu director y, si tenemos que llevarte por delante, lo haremos. Te vamos a joder la vida por perra", escriben en ese grupo desde un número oculto.