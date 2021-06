Los padres de una menor que se suicidó por bullying: "La convencieron de que era mala persona y no merecía vivir"

"Un día llegó a casa llorando, temblando y con un ataque de ansiedad, diciendo que 'era una mala persona y que no merecía vivir", relata la madre de una adolescente de 15 años a la que el acoso escolar del que era víctima la llevó al suicidio : "Ese día, nosotros morimos con ella". Se lanzó desde un octavo piso el 19 de mayo tras dejar a sus padres un mensaje de despedida y con un largo historial a su espalda de presuntas amenazas e intimidaciones de alumnos y profesores del colegio Pare Manyanet Sant Andreu , en Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra investigan si la escuela ha incurrido en alguna negligencia; de hecho, para la familia, que no ha interpuesto una denuncia formal pero sí colabora con los agentes para elaborar un atestado que remitir al juzgado y a la Fiscalía de Menores, el centro "ha escondido estos casos para no perjudicarse y ha favorecido situaciones absolutamente recriminables y peligrosas para la salud mental y física de los alumnos".

Siempre según el relato de la mujer, escribió al profesor de la escuela, de carácter cristiano, para pedir explicaciones sobre los hechos y sus protocolos, pero no recibió respuesta , por lo que pregunta: "¿Es normal que unos padres alerten de un estado de ansiedad que hace pensar en la muerte a un alumno y ni siquiera contesten ni hagan un seguimiento?".

La menor se volvió más tímida y temerosa

Desde entonces, la adolescente se volvió más tímida y temerosa "hasta afectar a sus habilidades para relacionarse con el resto de compañeros que no eran de su entorno más íntimo"; no quiso cambiarse de escuela para no perder a sus amigas. Tras su suicidio, otros estudiantes "se pasaban el día llorando, con miedo en las escaleras o sin poder dormir", según recoge del testimonio de otros padres.