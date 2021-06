Ithaysa, la madre de Yeremi, ante el crimen de Olivia y Anna: "No hay consuelo ante el vacío que deja un hijo"

Ha seguido con atención la búsqueda de las niñas en Tenerife: "Sabía que el final no estaba lejos"

Ha escrito a Beatriz, la madre de las niñas, desde sus redes sociales

"Se que mi niño no está con vida, pero necesito verlo, saber dónde esta para cerrar esa fase de duelo"

Ithaisa Suárez es la madre de Jéremi Vargas, el niño hasta ahora más buscado en Canarias. Tenía 7 años cuando le vieron por última vez. Los nervios hicieron que su tío Gilberto escribiese Yéremi en unos carteles que repartió por toda la isla y así se dio a conocer en los medios de comunicación.

El 10 de marzo de 2007 jugaba con sus primos en el solar de al lado de la casa de su abuela, en la calle Honduras, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). Herminia los llamó a las 13:30 para comer. Iban a celebrar el cumpleaños del abuelo José. Todos los niños subieron, excepto él. Comenzaron a buscarle. El cubo amarillo que había tenido en sus manos estaba sobre la arena. Desapareció sin dejar rastro en solo cuatro minutos. La Guardia Civil puso en marcha un dispositivo para localizarle.

14 años después el cuerpo de Yeremi no ha sido localizado. Ithaisa se ha convertido en un icono de madres a las que han arrebatado a sus hijos de una forma violenta. Ahora espera que se reabra el caso. Desde que Olivia y Anna desaparecieron el pasado 27 de abril ha seguido muy atenta los movimientos de los investigadores, con los que al igual que ahora Beatriz, convivió durante la búsqueda y estuvo en permanente contacto.

Desde sus redes sociales le ha enviado un mensaje para trasmitirle su apoyo y su cariño. "No hay consuelo ante el vacío que deja un hijo", confiesa en esta entrevista que concede a NIUS.

El caso tiene muchas similitudes y diferencias. A su hijo le mató un pederasta que está en la cárcel, Antonio Ojeda, apodado 'El Rubio'. Tuvieron que pasar nueve años hasta que le confesara a un preso en Botafuegos (Cádiz) que era responsable de lo que le había ocurrido al niño.

Había sido condenado a cinco años de prisión por agredir sexualmente a otro menor en 2012, al que abordó cuando jugaba solo en una calle de El Doctoral. Le engañó para que le acompañase hasta su chabola con la promesa de que le iba a regalar una bicicleta y le violó. Cuando le anunciaron la nueva condena en el centro penitenciario de Juan Grande le dijo a su compañero: " Se me fue de las manos, echó a correr y tuve que desaparecerlo". Unas palabras que Ithaisa jamás podrá olvidar.

Yo me vine abajo cuando me dijeron que había sido un pederasta; así me he quedado, nunca lo he recuperado.

-Pregunta: ¿Cómo has vivido la desaparición de Olivia y de Anna?, supongo que esto te recordará a lo que ocurrió después de desaparecer Yéremi y podrás imaginar cómo lo estará pasando Beatriz, su madre.

-Respuesta: Envié a Beatriz un mensaje de apoyo a través de mis redes sociales. Me pongo en su lugar y sé cómo estará sufriendo, lo que es ese dolor. Si a mí me afectó tanto y me llevé esa esa desilusión cuando me dijeron que el responsable de la desaparición de Yeremi era “el Rubio” y aunque ha sido condenado por ello estoy como estoy, no quiero imaginarme cómo estará ahora ella, sabiendo que lo hizo su propio padre y con la diferencia de que ni siquiera se podrá hacer justicia en este caso.

Yo tenía la esperanza de que las niñas aparecieran con vida. Lo hablaba con mi familia y con la gente. Cuando desapareció mi hijo solo podía pensar que estuviera bien, porque no puedes hacer otra cosa o mejor que no se te pase por la cabeza. Yo me vine abajo cuando me dijeron que había sido un pederasta y encima no se sabía si iban a poder llegar hasta el niño. Así me he quedado, nunca lo he recuperado.

-P: Una de las hipótesis que barajaban en el caso de Yéremi es que hubiera arrojado el cuerpo del niño al mar desde un acantilado y le estuvieron buscando. En el caso de Anna y Olivia, el rescate ha trascendido por su importancia a nivel mundial: es la primera vez que se hace una operación de este tipo.

R: Yo sé cómo trabajan los investigadores, les he visto y les conozco muy bien. Cuando vi que venían los de la UCO supe que podrían conseguirlo y que se acabaría descubriendo toda la verdad. No paran ni un segundo. Recuerdo que después de estar todo el día fuera trabajando sin descanso, venían a mi casa cuando terminaban, aunque fueran las doce de la noche, para contarme las novedades y darme un poco de ánimo.

Llevo ya 14 años y tengo tres hijos más, ninguno es igual que el otro y el hueco de Yéremi siempre está ahí

Tienen que hacer todo lo posible por recuperar el cuerpo de Anna, para que Beatriz pueda vivir. Aunque sepa lo que ha ocurrido, lo va a necesitar o el resto de su vida va a seguir inquieta, no va a tener paz, que es lo que nos pasa a nosotros. Yo ya sé que mi niño no está con vida, pero necesito verlo, saber dónde esta para cerrar esa fase de duelo y seguir adelante

P: ¿Cómo llevas tú la vida, el día a día, pensando que Yéremi sigue ahí en algún lugar?

R: Estoy muy mal. La vida es como caminar con una bola de hierro arrastrando, como si llevara 15 kilos todo el día encima. Tengo otros tres hijos con muchos problemas médicos y tengo que tirar para adelante sí o sí con ellos, como sea. Hay días que me levanto y no tenga fuerzas, estoy trabajando, atendiendo a mis hijos pero me siento muerta en vida.

Ahora he revivido los primeros días de la búsqueda, pero creía que este caso iba a resolverse antes. Albergaba esperanzas de que Beatriz pudiera recuperar a sus hijas, aunque a medida de que pasaban los días veía que era difícil que alguien pudiera marcharse y ocultarse de otra manera. Confiaba en que si así era, alguien colaboraría y diría dónde los había visto.

Con Yéremi no había ni una pista y así de la nada, sacaron algo. Empezaron a tirar del hilo. Sabía que la Guardia Civil acabaría encontrando la verdad, que en todo caso siempre es dolorosa. Nosotros estamos pasándolo muy mal. El asesinato de Yéremi nos ha quitado la vida. No vivimos, sobrevivimos día a día.

Yo tengo mucha ansiedad. Tomo medicación porque mi estado de nervios me provoca alergias, problemas físicos, dolores. Intento estar bien delante de mis hijos y de mi familia. Pensaba que poco a poco lo asumiría pero, a medida que pasa el tiempo, siento que es peor cada día.

Durante este mes siempre hemos estado pendientes de lo que estaba pasando en Tenerife y hemos recordado mucho aquellos días, de angustia y sufrimiento. Nos decían que no atendiéramos a lo que decía la prensa y nos avisaban de las posibles noticias falsas que publicaban. Yo no sabía quién podría haber sido ni cómo había ocurrido, nada. Me desmintieron la posibilidad de que hubiera intervenido una secta y los guardias me dijeron que solo hiciera caso de lo que le dijeran ellos, que hay muchos bulos. Lo pasamos mal, lo estamos pasando mal y lo que nos queda…

-P: ¿Qué se le puede decir a una madre en estos momentos?, ¿que mensaje podrías enviarle a Beatriz para saber que todos estamos pendientes de ella, de su familia y que la acompañamos en el sentimiento?

-R: No hay consuelo ante el vacío que deja un hijo, ni palabras suficientes para describirlo. Solo puedo darle mi apoyo y ayudarle con mi experiencia. Es una situación terrible. Yo llevo ya 14 años y tengo tres hijos más, pero ninguno es igual que el otro y el hueco de Yéremi siempre está ahí, siempre quedará vacío.

Esa incertidumbre, no tener el cuerpo de tu hijo, es demoledor y terrible; lo peor que puede pasarte en la vida.

Nosotros hemos sufrido lo que no está escrito, lo que no se ve. Llevamos, año tras año, día tras día, una lucha y un desgaste emocional terrible y aguantando cosas -que no se imaginan-. Lo que viene detrás es horrible. Solo ruego que pongan todos los medios para encontrar a Anna. Ese hombre ha matado a su ex mujer en vida. El mío fue un pederasta, un sinvergüenza, pero peor aun es que sea el padre y planeandolo.

Beatriz tiene que arroparse ahora en el cariño de las personas que tiene cerca, la familia y los que la apoyan. Sé que también se ha hecho todo lo humanamente posible para encontrar a Yeremi, excepto en el tema judicial. Ahora he estado hablando mucho de este tema y recordando aquellos días.