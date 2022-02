Javier Nart revela en 'Todo es mentira' que sufrió abusos en un colegio religioso a los 7 años

Preguntado por el presentador del programa Risto Mejide si había denunciado, el político español ha reiterado que tenía 7 años. En todo caso, ha apuntado que no tiene trauma porque no quiere tenerlo.

"Pasó y uno lo supera y vives y vives bien y, de vez en cuando, ahora te llega el recuerdo cuando estás en este tema, ha comentado. La introspección sobre lo que ocurrió cuando ocurrió no te lleva a ninguna parte, creo que hay que vivir y todas las experiencias te ayudan a madurar y a mirar con optimismo las cosas. Yo no he tenido trauma, no he querido tenerlo".