El actor Jordi Sánchez relata sus peores momentos en la UCI por covid: "Pensaba que mi hijo había muerto"

"Tuve unos sueños terribles, cuando me desperté pensaba que todo el mundo estaba muerto, que se me había muerto un hijo y que los otros se habían ido", ha explicado el protagonista de la serie 'La que se avecina' en una entrevista en el programa El Suplement de Catalunya Ràdio. Incluso asegura que recuerda haber estado preparando los papeles para su entierro.

"Viví en un mundo paralelo durante esos 24 días. Fue terrible. Estaba tan drogado que pensaba que todo aquello era cierto. Las alucinaciones son más fuertes que los sueños. Me desperté súper triste y cuando me dijeron que no estaba muerto me puse a llorar", explica el actor catalán, que agrega: "A medida que te vas quitando toda esta droga que llevas en la cabeza, dejaba de mezclar sueños y ficción".