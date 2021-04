Una joven acusa a su padre de prostituirla con 16 años: "Me obligaba a hacer todo lo que ellos querían"

Una joven ha testificado este martes cómo su padre la prostituyó durante dos años desde que cumplió los 16 años, lo que le llevó a intentar quitarse la vida en cinco ocasiones: "No lo denuncié por miedo a que nos matara, no quiero venganza, yo a mi padre lo quiero mucho y solo quería que parara porque me obligaba a hacer todo lo que ellos quisieran". "Yo trataba de escaparme, pero me ataban para tener relaciones", ha contado al tribunal. El progenitor ha afirmado que "todo es mentira" y con que estas acusaciones su familia solo busca que les pague "una tasa".