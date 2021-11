La joven de Talavera que denuncia una violación: "Sé que si grito ese día no salgo"

Pese a la orden de alejamiento, Gisela, que este lunes ha ofrecido una entrevista a Mediaset, asegura que no se siente a salvo. "Nadie me puede asegurar al cien por cien que (un día) vaya con mis amigas y él mande a alguien a que me haga algo", comenta tras relatar cómo se siente: "No vales para nada, (sientes) que ha sido todo tu culpa, no puedes ni mirarte al espejo".