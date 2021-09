El joven de Malasaña se derrumbó ante un negociador experto en secuestros: "Vamos a parar esto"

Después de tres días manteniendo que había sido atacado por ocho encapuchados en su portal, el joven se vio en medio de la comisaría más grande de Madrid, la del distrito Centro, frente a los agentes que le tomaban declaración, una vez más, sin tener aún una sola prueba que ratificase su denuncia. Las cámaras del barrio no mostraban a los supuestos encapuchados, no había testigos, nada en la supuesta escena del delito, el joven no entregó la ropa que llevaba en la supuesta agresión porque dijo que estaba ya lavada. Incluso se había investigado a una expareja por si podía haber alguna conexión. Pero nada. Los agentes no escondían ya en ese momento sus dudas hacia el denunciante.