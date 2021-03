Polémica por la actuación policial en una fiesta en un domicilio de Madrid

El vídeo muestra cómo una mujer, estudiante de Derecho, pide al policía tras la puerta su número de identificación; tras decírselo, el agente le advierte: "Pero bueno, lo va a ver ahora cuando abra y, si no lo hace, vamos a tirar la puerta". "Consiga la orden judicial, por favor", le responde ella, que pregunta: "Usted sabrá ya cuál es el estatuto de policía al que esta sujeto, ¿no? Perfecto, pues no le tengo que recordar sus deberes y obligaciones".

Durante los más de dos minutos en los que se desarrolla la escena, la mujer insiste en que los agentes se pensaban "que se iban a encontrar con cuatro extranjeros a los que colarles la minga", y comparte con la autora del vídeo que "se están sobrepasando" y que "no pueden hacer esto".

"Estás provocando" , le dice otra integrante de la fiesta, a lo que responde: "No es provocar, tu no puedes aparecer en una casa privada sin orden judicial diciendo que vas a tirar la puta puerta, sin identificarte como funcionario de la policía", rebate ella, y concluye: "¿Y si son cuatro colgados disfrazados?". Mientras tanto, los agentes empiezan a golpear la estructura de la puerta con un ariete, ante el silencio expectante de los jóvenes: "¡La van a petar!". Finalmente, revientan la puerta y aparecen al menos tres policías.

Además, la inviolabilidad del domicilio en la que se excusa la joven no existe en este caso, al ser un apartamento turístico, cuyo uso, además, no debe estar destinado a celebrar una fiesta.

"Si el delito flagrante es la desobediencia por la negativa a identificarse, no hay urgencia" para entrar en el domicilio, ya que "la consumación del delito ya se ha producido y no puede evitarse". Por ello, de Pablo considera que los agentes incurrieron en un presunto delito de allanamiento de morada con delito de daños, por los ocasionados en la puerta. Además, aplaude a "la protagonista" del vídeo por "no abrir la puerta sin orden judicial" y por grabar los hechos.