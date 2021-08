Saltos que pueden ser mortales: heridos dos jóvenes en Cádiz al saltar del puente de La Caleta

Se conoce como el Puente Canal de la Caleta , y une la fachada atlántica de la ciudad con la playa de La Caleta. Su altura no es muy elevada, no más allá, depende de la marea, de los cinco metros. Pero el problema no está arriba, está abajo, donde el agua oculta grandes rocas, y la profundidad apenas supera los dos metros.

Ocurre todos los veranos. Chavales de corta edad saltan desde el puente ignorando el peligro que eso supone. Y es que, "en Cádiz, si no te has tirado del canal, no has ido al Carranza colao, al Falla, y al parque genovés un domingo por la mañana, tu no eres de cadi!!!!", dice un usuario en las redes ante la fotografia de uno de estos saltos.