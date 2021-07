Juan Camilo Londoño, el fugitivo que agredió a un enfermero en el Metro, ingresa en la cárcel de Meco

Juan Camilo Londoño Cardona nació en Armenia (Colombia) hace 19 años. Llegó a España siendo menor de edad. Su imagen ha sido difundida en las redes sociales después de que agrediera a un enfermero en el metro de Madrid, hace una semana. "No me gustó el tono con el que me dijo que me pusiera la mascarilla", declaró ante los investigadores de la Brigada Móvil de la Policía Nacional, que habían solicitado colaboración ciudadana para identificarle.